Carro furtado no rodeio de Ibaté é abandonado em São Carlos

SIGA O SCA NO

Um homem de 44 anos teve sorte no final de semana e após ser vítima de furto em Ibaté, conseguiu recuperar seu veículo, abandonado no dia seguinte, em São Carlos.

Segundo consta em boletim de ocorrência, a vítima disse que desconhecido furtou seu Peugeot na madrugada de sábado, 10, quando deixou o veículo estacionado próximo ao rodeio. Notou a falta quando acabou o show e iria retornar para casa.

Porém, no dia seguinte, recebeu ligação da PM afirmando que o seu carro estaria abandonado na antiga estrada que dá acesso ao Santuário da Babilônia, no Conjunto Residencial Maria Stella Fagá. Após as formalidades, o Peugeot foi restituído ao proprietário.

Leia Também