terça, 09 de setembro de 2025
Carro funerário capota e caixão é arremessado na SP-330

09 Set 2025 - 07h09Por Da redação
Carro funerário capota e caixão é arremessado na SP-330 - Crédito: São Simão 016 Notícias Crédito: São Simão 016 Notícias

Um acidente marcou a manhã desta segunda-feira (8) na Rodovia Anhanguera (SP-330), na altura do km 285, em São Simão, região metropolitana de Ribeirão Preto. Um carro funerário tombou após bater contra um atenuador de impacto na lateral da pista norte, provocando lentidão no trânsito e um cenário de comoção.

De acordo com a concessionária Arteris ViaPaulista, responsável pelo trecho, o veículo transportava um caixão que, com o impacto, foi arremessado para fora. O corpo que estava no interior era de uma criança.

Apesar da gravidade do acidente, o motorista do carro funerário não se feriu. Outro veículo da mesma empresa foi acionado e recolheu o caixão, dando continuidade à viagem.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e equipes da concessionária interditaram a faixa 2 da rodovia para a remoção do automóvel e auxiliaram na organização do tráfego, que chegou a registrar cerca de 2 quilômetros de congestionamento.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

