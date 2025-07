Carro de concessionária fica destruído após ser atingido por carreta na SP-348

Crédito: CCI ARTESp

Um carro da concessionária Autoban ficou destruído após ter sido atingido por uma carreta no início da madrugada deste sábado (28), na rodovia dos Bandeirantes, em Limeira.

Segundo informações da Artesp, a carreta trafegava pela faixa da direita quando, por motivos ainda a serem apurados, invadiu o acostamento e colidiu contra a traseira do GM Onix, uma viatura de serviço que estava parada no local. Com o impacto, o automóvel foi lançado de volta para a pista de rolamento, enquanto a carreta permaneceu no acostamento.

A viatura atingida foi removida para a sede da concessionária, e a carreta seguiu viagem por meios próprios. O motorista da carreta saiu ileso, enquanto o ocupante da viatura sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento no local por uma das ambulâncias da Autoban.

