Carro da Polícia Penal se envolve em acidente na SP-322

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Artesp

Um engavetamento envolvendo seis veículos causou congestionamento na manhã desta terça-feira (3), na rodovia Atilio Baldo (SP-322), em Ribeirão Preto.

De acordo com a concessionária Entrevias, responsável pelo trecho, a colisão múltipla foi causada por um Chevrolet Vectra que não conseguiu frear a tempo diante da redução repentina de velocidade no trânsito, colidindo na traseira de uma Chevrolet S10 da Polícia Penal Estadual, que foi projetada contra outros veículos à frente. No total, estiveram envolvidos os seguintes veículos: Chevrolet Monza, Volkswagen Saveiro, Volvo XC90, Honda Civic, Chevrolet S10 e o próprio Vectra.

Dos ocupantes, nove saíram ilesos e uma pessoa que estava no Honda Civic sofreu ferimentos leves. O carro de transporte (Chevrolet S10) levava apenas o condutor, sem detentos ou passageiros.

Leia Também