Carro capota próximo ao trevo de Ibaté

Crédito: Rota das Notícias

Um capotamento foi registrado na manhã deste domingo (6), na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do quilômetro 247, nas proximidades do trevo principal de acesso a Ibaté, ao lado do recinto do rodeio.

Segundo informações, o motorista, um homem de 45 anos e morador de Ibaté, trafegava no sentido São Carlos–Ibaté quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou no acostamento.

Equipes do Corpo de Bombeiros de São Carlos e da concessionária responsável pelo trecho foram acionadas e compareceram rapidamente ao local. Apesar do susto, o condutor não sofreu ferimentos.

O veículo foi retirado por um guincho e a Polícia Militar Rodoviária registrou a ocorrência.

