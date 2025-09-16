(16) 99963-6036
Matão

Carro capota e deixa uma pessoa ferida na SP-310

16 Set 2025 - 09h22Por Da redação
Carro capota e deixa uma pessoa ferida na SP-310 - Crédito: CCI Artesp Crédito: CCI Artesp

Um acidente envolvendo um automóvel e uma carreta foi registrado na manhã desta terça-feira (16), por volta das 7h50, no km 296 da rodovia Washington Luís (SP-310), em Matão.

De acordo com a concessionária Econoroeste, que administra o trecho, após o impacto o carro acabou capotando. O automóvel transportava uma pessoa que sofreu ferimentos de natureza moderada e precisou ser socorrida. Já o motorista da carreta saiu ileso.

A carreta transportava cerca de 27 toneladas de massa asfáltica, mas não houve derramamento da carga.

