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quinta, 26 de marÃ§o de 2026
Rio Preto

Carreta tomba na Washington LuÃ­s

26 Mar 2026 - 06h07Por Da redaÃ§Ã£o
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Carreta tomba na Washington LuÃ­s -

Um tombamento de carreta foi registrado na manhã de quarta-feira (25), no km 437 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto. De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO), o veículo trafegava pela faixa 2 no sentido norte quando, por motivos ainda desconhecidos, o motorista perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central e acabou tombando.

Apesar do impacto, o condutor saiu ileso. A ocorrência foi classificada como de criticidade moderada, com necessidade de interdição parcial da via em alguns momentos. Durante a noite, equipes realizaram a limpeza da pista e a contenção de resíduos, incluindo a retirada de material contaminado e o acondicionamento da carga em big bags.

Os trabalhos se estenderam pela madrugada desta quinta-feira (26). A faixa 1 precisou ser bloqueada para o destombamento e transbordo da carga, sendo liberada às 4h35 após a conclusão da limpeza. O destombamento completo do veículo deve ocorrer em período noturno, conforme o volume de tráfego no local.

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