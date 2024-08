SIGA O SCA NO

Uma carreta tombou na tarde desta terça-feira (20), em um trecho onde estão sendo realizadas obras na rodovia Anhanguera (SP-330), entre Porto Ferreira e Pirassununga.

O caminhão ainda carregava um utilitário sobre a carga.

O condutor da carreta sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital.

O trânsito no sentido capital/interior chegou a ficar interrompido, mas no momento o caminhão já foi retirado e o trânsito está fluindo, com lentidão.

