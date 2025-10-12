Carreta tomba e interdita rodovia SP-310

Crédito: CCI ARTESP
Um acidente envolvendo uma carreta Volvo provocou a interdição total da Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 211, em Itirapina (na manhã deste sábado (11). O acidente ocorreu por volta das 7h40e mobilizou equipes da concessionária Eixo SP e da Polícia Militar Rodoviária. A pista norte precisou ser bloqueada.
Segundo informações apuradas no local, a carreta seguia sentido interior, quando a carga traseira — composta por utensílios de cozinha, com cerca de 7 toneladas — se deslocou durante a frenagem. O motorista perdeu o controle do veículo, que atingiu o canteiro central e acabou tombando sobre as duas faixas de rolamento, bloqueando completamente a via.
Apesar do impacto, o condutor saiu ileso.