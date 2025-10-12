(16) 99963-6036
domingo, 12 de outubro de 2025
Itirapina

Carreta tomba e interdita rodovia SP-310

12 Out 2025 - 06h13Por Da redação
Crédito: CCI ARTESP

Um acidente envolvendo uma carreta Volvo provocou a interdição total da Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 211, em Itirapina (na manhã deste sábado (11). O acidente ocorreu por volta das 7h40e mobilizou equipes da concessionária Eixo SP e da Polícia Militar Rodoviária. A pista norte precisou ser bloqueada.

Segundo informações apuradas no local, a carreta seguia sentido interior, quando a carga traseira — composta por utensílios de cozinha, com cerca de 7 toneladas — se deslocou durante a frenagem. O motorista perdeu o controle do veículo, que atingiu o canteiro central e acabou tombando sobre as duas faixas de rolamento, bloqueando completamente a via.

Apesar do impacto, o condutor saiu ileso.

