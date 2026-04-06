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segunda, 06 de abril de 2026
Itirapina

Carreta tomba e derrama carga de soja na SP-225

06 Abr 2026 - 17h45Por Da redação
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Carreta tomba e derrama carga de soja na SP-225 - Crédito: Artesp Crédito: Artesp

 

Um acidente do tipo tombamento foi registrado na manhã desta segunda-feira (6), na Rodovia SP-225, no km 92, em Itirapina. A ocorrência envolveu uma carreta que transportava soja e resultou em derramamento da carga na pista.

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Eixo SP, o motorista seguia no sentido oeste quando, ao acessar uma alça de entrada, realizou uma manobra de marcha à ré. Nesse momento, perdeu o controle da direção, ocasionando o tombamento do veículo.

Apesar do impacto, o condutor não sofreu ferimentos.

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