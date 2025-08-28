Carreta se desprende de cavalo mecânico e interdita SP-310

Crédito: Redes sociais

Um acidente inusitado interditou totalmente a pista norte da Rodovia Washington Luís (SP-310), em Itirapina, na noite desta quarta-feira (27). De acordo com informações da concessionária Eixo SP, responsável pelo trecho, uma carreta Iveco Stralis, que trafegava vazia, se desprendeu do cavalo mecânico e acabou colidindo contra a mureta de concreto, ficando atravessada sobre as faixas de rolamento. O motorista, que percebeu o desengate, seguiu até a praça de pedágio e retornou para auxiliar na remoção do veículo.

Com o acidente, todas as faixas da pista norte foram interditadas, gerando congestionamento de aproximadamente 4 quilômetros entre os kms 201 e 205. Em seguida, apenas o acostamento permaneceu bloqueado por alguns minutos, até a completa retirada da carreta com apoio do guincho pesado da concessionária.

Leia Também