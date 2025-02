Compartilhar no facebook

Crédito: Artesp

Na tarde deste domingo (9), uma carreta pegou fogo na Rodovia Anhanguera, na altura de Porto Ferreira. O incidente não deixou feridos.

Segundo informações do condutor, ele seguia no sentido Norte quando o veículo apresentou uma pane. Ao parar na faixa de desaceleração, as chamas começaram na carreta.

O veículo permanece no local aguardando a seguradora, mas o trânsito na rodovia segue normalmente.

