Um incêndio em uma carreta provocou a interdição parcial da Rodovia Anhanguera (SP-330), no município de Ribeirão Preto, na noite desta terça-feira (20).

Segundo informações da concessionária Entrevias, que administra o trecho, o motorista do veículo Volvo FH540, do tipo bitrem, notou uma fumaça saindo dos pneus e rapidamente levou a carreta até o acostamento. Pouco depois, o veículo foi consumido pelas chamas. Apesar do susto, o condutor não sofreu ferimentos.

