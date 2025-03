Carreta pega fogo apÃ³s colisÃ£o na SP-330

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Um acidente envolvendo duas carretas interditou totalmente a Rodovia Anhanguera (SP-330), na altura do km 158, em Cordeirópolis, durante a madrugada desta quarta-feira (5). A colisão traseira resultou em um incêndio em um dos veículos, causando congestionamento e a mobilização de equipes de resgate.

Segundo informações da concessionária AutoBan e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente ocorreu por volta das 2h04, quando uma carreta Mercedes-Benz colidiu na traseira de uma carreta Volvo que seguia na mesma faixa e sentido sul da rodovia. Após o impacto, o veículo Mercedes-Benz pegou fogo, bloqueando as faixas 1 e 2.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar as chamas por volta das 2h52. A carreta Volvo parou no acostamento e conseguiu seguir viagem posteriormente por meios próprios. Já o veículo incendiado foi removido para o acostamento, onde aguarda assistência da empresa responsável.

A interdição total da pista durou mais de três horas, sendo liberada parcialmente às 5h27. O acostamento segue bloqueado para remoção do veículo. O congestionamento atingiu até 6,5 km no sentido sul da rodovia.

Felizmente, três ocupantes dos veículos envolvidos saíram ilesos. Não houve derramamento de carga perigosa, sendo transportados soja e madeira nos caminhões. As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

Leia Também