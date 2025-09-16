(16) 99963-6036
terça, 16 de setembro de 2025
Corumbataí

Carreta incendiada interdita Washington Luís por mais de 9 horas

16 Set 2025 - 06h11Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Carreta incendiada interdita Washington Luís por mais de 9 horas - Crédito: CCI ARTESP Crédito: CCI ARTESP

Um incêndio em uma carreta carregada com madeira interditou totalmente a Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 188,3, em Corumbataí, na noite desta segunda-feira (15). A ocorrência teve início por volta das 20h50 e só foi totalmente controlada na madrugada desta terça-feira (16), após quase nove horas de trabalhos de combate às chamas, remoção de carga e limpeza da pista.

Segundo informações da concessionária Eixo SP, responsável pelo trecho, o veículo seguia no sentido sul quando apresentou pane no painel e, em seguida, o semirreboque começou a pegar fogo. As chamas rapidamente se alastraram para a carga de madeira. O motorista conseguiu sair ileso.

O Corpo de Bombeiros, equipes da concessionária e a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foram acionados. Durante o atendimento, houve necessidade de interdição total das faixas e acostamento do sentido sul, gerando congestionamento de mais de 11 km, entre os kms 200 e 188.

Por volta das 2h da manhã, parte da pista foi liberada, e às 4h já havia apenas restrições pontuais. A PMRv também fechou temporariamente o pedágio de Rio Claro no sentido norte para redirecionar o tráfego.

 

Leia Também

Carro capota e deixa uma pessoa ferida na SP-310
Matão 09h22 - 16 Set 2025

Carro capota e deixa uma pessoa ferida na SP-310

Adolescente morre após cair de torre de toboágua em parque aquático de Olímpia
Tragédia 18h09 - 15 Set 2025

Adolescente morre após cair de torre de toboágua em parque aquático de Olímpia

DER-SP amplia fiscalização eletrônica com a ativação de 29 novos radares
Região14h19 - 15 Set 2025

DER-SP amplia fiscalização eletrônica com a ativação de 29 novos radares

Motoboy de 19 anos morre em acidente de trânsito
Matão06h50 - 15 Set 2025

Motoboy de 19 anos morre em acidente de trânsito

Bombeiros encontram corpo do último matonense que morreu em naufrágio no litoral paulista
Região06h40 - 15 Set 2025

Bombeiros encontram corpo do último matonense que morreu em naufrágio no litoral paulista

Últimas Notícias