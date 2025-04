Carreta é consumida por incêndio na SP-330

Compartilhar no facebook

Uma ocorrência de incêndio em uma carreta provocou a interdição parcial da rodovia SP-330 (Anhanguera), em Jardinópolis (SP), no sentido norte. O incidente teve início às 19h24 do último domingo (20), e mobilizou equipes da concessionária Entrevias, Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros e CETESB.

De acordo com a Entrevias, o incêndio começou após uma falha mecânica na roda da primeira articulação da carreta, que transportava 18 toneladas de matéria-prima para produção de medicamentos. As chamas rapidamente se alastraram por todo o conjunto articulado do veículo. Felizmente, o motorista saiu ileso.

A CETESB foi acionada para avaliar possíveis impactos ambientais, já que havia contato entre a água utilizada no combate às chamas e o material queimado. A Defesa Civil também foi envolvida na análise do local.

Os trabalhos de limpeza e retirada da carga se estenderam ao longo da segunda-feira (21), com participação de equipes especializadas da seguradora. A carreta foi finalmente removida no final da noite de ontem. O transbordo do material restante foi programado para esta terça, a partir das 9h.

