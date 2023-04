Carreta com gasolina tomba e interdita o trânsito na SP-330

As equipes da Arteris ViaPaulista estão mobilizadas no atendimento do acidente envolvendo veículo transportando produto perigoso no km 253,1 norte da Rodovia Anhanguera, em Santa Rita do Passa Quatro, na manhã desta quarta-feira (12). Não houve vítimas e nem impactos ambientais. A rodovia está interditada, neste momento, nos dois sentidos por questões de segurança. A complexidade da ocorrência se dá por conta da carga, que é altamente inflamável. Essa condição exigiu o isolamento da área para atuação de diversas equipes - como Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar Rodoviária, além da concessionária e da empresa especializada em atendimento de acidentes com produtos químicos. As próximas etapas envolvem o transbordo completo da carga para veículo compatível, remoção da carreta envolvida no acidente, limpeza da pista e início da liberação do trânsito.

Rotas alternativas

Mensagens nos PMVs (Paineis de Mensagem Variável) nos dois sentidos da rodovia informam a interdição no trecho e orientam sobre a utilização de rotas alternativas.

O motorista que se desloca sentido Ribeirão Preto deve utilizar o acesso no km 229 da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Porto Ferreira, onde deverá seguir sentido Santa Cruz das Palmeiras pela Rodovia Vicente Botta (SP-215). Posteriormente, tomar direção sentido Tambaú pela Rodovia Padre Donizetti (SP-332), continuando até Santa Rosa de Viterbo, onde deverá seguir por São Simão pela Rodovia Conde Francisco Matarazzo Júnior (SP-253) até retornar novamente à Anhanguera.

Em direção a São Paulo, nas imediações do km 307 da Via Anhanguera (SP-330), na altura do Trevão de Ribeirão de Preto, o usuário deverá acessar a Rodovia Antonio Machado Santana (SP-255), seguindo sentido Araraquara até o Trevo do Posto Joval (km 49), em Rincão. A viagem continuará sentido São Carlos pela Rodovia Eng. Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318) até sua conexão com a Rodovia Washington Luís (SP 310), onde o usuário deverá seguir em sentido sul e acessar a saída 227-B, rumo à Porto Ferreira pela SP-215, então retornando para a Via Anhanguera (SP-330).

A Arteris ViaPaulista mantém atualização sobre as condições de tráfego no Twitter (@Arteris_VP) e pelo telefone 0800 001 1255. Tão logo haja previsão para a liberação da pista, a informação será divulgada pela concessionária.