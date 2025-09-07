Carreta com agrotóxicos pega fogo e causa interdição parcial na SP-330

Crédito: CCI Artesp

Um acidente envolvendo uma carreta carregada com agrotóxicos mobilizou equipes de emergência e causou interdição parcial da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Araras, desde a noite de sexta-feira (5). O caso ocorreu no km 174, sentido norte, e até a manhã deste domingo (7) a ocorrência ainda não havia sido finalizada.

De acordo com informações do condutor, o pneu da carreta estourou enquanto o veículo trafegava pela faixa da direita. Ao parar na faixa zebrada, foi identificado um princípio de incêndio no rodeiro. O motorista tentou controlar as chamas, mas o fogo se alastrou rapidamente, atingindo parte da carroceria e da carga. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu debelar as chamas na madrugada de sábado (6).

A carreta transportava aproximadamente 29 toneladas de agrotóxicos, além de 3 toneladas de produto que acabaram derramadas no local. A ocorrência exigiu a presença da CETESB, de empresa ambiental especializada, da Polícia Militar Rodoviária e de caminhões pipa. A empresa responsável iniciou o transbordo da carga na tarde de sábado, concluído à noite, seguido pela limpeza da área contaminada. Uma área de cerca de 500 m² de solo e grama foi afetada.

