sexta, 28 de novembro de 2025
Santa Rita do Passa Quatro

Carreta colide na traseira de outra e motorista morre na SP-330

28 Nov 2025 - 06h13Por Da redação
Carreta colide na traseira de outra e motorista morre na SP-330 - Crédito: CCI Artesp Crédito: CCI Artesp

Uma colisão traseira entre duas carretas resultou na morte de um motorista na tarde desta quinta-feira (27), na rodovia Anhanguera (SP-330), em Santa Rita do Passa Quatro. 

De acordo com informações coletadas pela concessionária, as duas carretas — uma Volkswagen carregando latas vazias e uma Mercedes-Benz transportando 50 toneladas de açúcar — seguiam no mesmo sentido quando, por motivos ainda desconhecidos, o condutor da VW perdeu o controle da direção e bateu violentamente na traseira do outro veículo.

O motorista da VW morreu no local. Os ocupantes da Mercedes-Benz não ficaram feridos. As causas do acidente serão apuradas. 

