Carreta colide na traseira de outra e motorista morre na SP-330

Crédito: CCI Artesp

Uma colisão traseira entre duas carretas resultou na morte de um motorista na tarde desta quinta-feira (27), na rodovia Anhanguera (SP-330), em Santa Rita do Passa Quatro.

De acordo com informações coletadas pela concessionária, as duas carretas — uma Volkswagen carregando latas vazias e uma Mercedes-Benz transportando 50 toneladas de açúcar — seguiam no mesmo sentido quando, por motivos ainda desconhecidos, o condutor da VW perdeu o controle da direção e bateu violentamente na traseira do outro veículo.

O motorista da VW morreu no local. Os ocupantes da Mercedes-Benz não ficaram feridos. As causas do acidente serão apuradas.

