Carreta colide em defensa metálica e interdita alça de acesso da Washington Luís

Crédito: CCI ARTESP

Um acidente envolvendo uma carreta causou a interdição total da alça de acesso da rodovia Washington Luís (SP-310), em Matão, na noite de terça-feira (22), com duração de quase seis horas.

De acordo com informações, o acidente ocorreu por volta das 22h27, quando o motorista da carreta, que seguia no sentido capital/interior, perdeu o controle da direção e colidiu contra a defesa metálica ao acessar a alça da rodovia. O veículo, que estava vazio, permaneceu no local do impacto, dificultando a liberação da via.

