Carreta carregada com televisores pega fogo na Washington Luís

Um incêndio em uma carreta na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 213,2 em Itirapina causou a interdição parcial da via no sentido capital/interior na manhã desta quarta-feira. O incidente ocorreu por volta das 11h43 e segue em andamento, sem previsão de liberação total.

Segundo informações da concessionária EIXO SP, o fogo atingiu uma carreta que transportava aproximadamente 4 toneladas de televisores. Apesar do susto, o motorista saiu ileso. Equipes da concessionária e órgãos de emergência, como Polícia Militar Rodoviária, Bombeiros e Defesa Civil, atuam no local.

