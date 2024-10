SIGA O SCA NO

18 Out 2024 - 14h08

18 Out 2024 - 14h08 Por Da redação

Uma carreta carregada de cerveja Heineken tombou na manhã desta sexta-feira (18) no Trevo Waldo Adalberto da Silveira, em Ribeirão Preto.

A carga se espalhou pela pista, interrompendo o trânsito no local. As causas do acidente são desconhecidas. Não há informações sobre feridos.

