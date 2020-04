Carreta carregada com grãos tomba na SP-310 em Ibaté

Carga ficou espalhada pela pista e canteiro central - Crédito: Maycon Maximino

Uma carreta de Matão, carregada com grãos, tombou nesta sexta-feira, 11, no km 247 da rodovia Washington Luís (SP-310), sentido interior/capital, em Ibaté.

Ninguém ficou ferido e os motivos do acidente são ignorados. Foi apurado que o caminhoneiro perdeu o controle do pesado veículo e após ocorrer o tombamento, a carga ficou espalhada pela pista de rolamento e no canteiro central.

