Carreta carregada com gás liquefeito se envolve em acidente na Washington Luís

Na madrugada deste sábado (28), uma colisão traseira envolvendo duas carretas foi registrada na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 267,700, em Araraquara.

O acidente aconteceu por volta das 5h50, e, segundo informações do Centro de Controle de Informações (CCI), ambos os veículos estavam fora da pista principal no momento do atendimento.

As carretas envolvidas são um modelo Mercedes-Benz e um Scania, sendo esta última transportadora de material classificado como perigoso – gás liquefeito. Apesar do risco potencial, não houve vazamento do produto.

Os três ocupantes dos veículos escaparam todos ilesos. Não houve interdição na rodovia, e o tráfego seguiu normalmente.

