Carreta carregada com fertilizante tomba na Washington Luís

Crédito: CCI ARTESP

Um tombamento de carreta carregada com nitrato de amônio, classificado como produto perigoso, mobilizou equipes da concessionária Eixo SP, Polícia Militar Rodoviária, CETESB e uma empresa ambiental na madrugada desta sexta-feira (10), na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Corumbataí.

Segundo informações, o líquido escorreu pela escotilha do semi-reboque, atingindo parte do acostamento. Para conter o vazamento, a equipe aplicou seis pacotes de serragem na pista.

A CETESB foi acionada às 3h30 e informou que uma equipe da regional de Piracicaba se deslocaria até o local, com previsão de chegada em cerca de duas horas. O responsável pela carreta chegou ao ponto do acidente por volta das 4h.

O acostamento da pista Sul foi interditado, mas não há registro de bloqueio total da rodovia.

As duas pessoas envolvidas — o motorista e um acompanhante — saíram ilesas.

O caso segue em acompanhamento pela CETESB e pela Eixo SP, até o término da limpeza e neutralização completa do produto derramado

