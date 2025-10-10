(16) 99963-6036
Corumbataí

Carreta carregada com fertilizante tomba na Washington Luís

10 Out 2025 - 05h57Por Da redação
Carreta carregada com fertilizante tomba na Washington Luís - Crédito: CCI ARTESP Crédito: CCI ARTESP

Um tombamento de carreta carregada com nitrato de amônio, classificado como produto perigoso, mobilizou equipes da concessionária Eixo SPPolícia Militar RodoviáriaCETESB e uma empresa ambiental na madrugada desta sexta-feira (10), na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Corumbataí.

Segundo informações, o líquido escorreu pela escotilha do semi-reboque, atingindo parte do acostamento. Para conter o vazamento, a equipe aplicou seis pacotes de serragem na pista.

CETESB foi acionada às 3h30 e informou que uma equipe da regional de Piracicaba se deslocaria até o local, com previsão de chegada em cerca de duas horas. O responsável pela carreta chegou ao ponto do acidente por volta das 4h.

acostamento da pista Sul foi interditado, mas não há registro de bloqueio total da rodovia.
As duas pessoas envolvidas — o motorista e um acompanhante — saíram ilesas.

O caso segue em acompanhamento pela CETESB e pela Eixo SP, até o término da limpeza e neutralização completa do produto derramado

