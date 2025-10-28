(16) 99963-6036
Carreta carregada com fertilizante tomba na SP-225

28 Out 2025 - 06h21Por Da redação
Carreta carregada com fertilizante tomba na SP-225 - Crédito: CCI ARTESP Crédito: CCI ARTESP

 

Uma carreta carregada com aproximadamente 32 toneladas de fertilizante tombou no final da tarde desta segunda-feira (27), na Rodovia João Baptista Cabral Rennó (SP-225), em Dois Córregos (SP).

Segundo informações, o condutor relatou que perdeu o controle da direção, fazendo com que o veículo tombasse sobre a pista, em seguida, colidisse contra uma barreira de concreto. A carreta ficou imobilizada entre a pista, o acostamento e o canteiro lateral.

O motorista ficou preso às ferragens, sendo resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado pela Unidade de Suporte Avançado (USA-3002) à Santa Casa com ferimentos moderados.

Por conta do derramamento da carga, houve acionamento da CETESB e de uma empresa ambiental especializada. A operação de retirada do produto e transbordo da carga foi autorizada apenas para o período diurno desta terça-feira, devido ao risco de rompimento das contenções no local.

