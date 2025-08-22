Carreta carregada com farelo de soja pega fogo na SP-330

Crédito: CCI Artesp

Uma carreta carregada com farelo de soja pegou fogo na noite de quinta-feira (21), na rodovia Anhanguera (SP-330), em Porto Ferreira. O incêndio teve início após uma pane no rolamento de uma das rodas, o que provocou as chamas que atingiram a carga e destruíram o assoalho do veículo.

O acidente aconteceu por volta das 21h44, no km 226 da pista sul. O motorista não se feriu.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária, caminhão-pipa de uma usina da região e funcionários da concessionária Intervias atuaram no combate ao fogo e na sinalização da rodovia. Após o controle do incêndio, uma das faixas foi liberada, e a carreta foi removida para o acostamento. Parte da carga ficou espalhada no canteiro lateral.

