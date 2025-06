Compartilhar no facebook

Uma carreta carregada com cana-de-açúcar tombou no km 301,5 da Rodovia Washington Luís (SP-310), no município de Matão, na manhã desta terça-feira (10).

Segundo informações da concessionária Econoroeste, que administra o trecho, o tombamento interditou totalmente as três faixas de rolamento e o acostamento, além da alça de acesso próxima ao local. O condutor da carreta saiu ileso.

A operação de limpeza da pista e destombamento do veículo ainda está em andamento.

