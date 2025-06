Carreta carregada com bebida alcoólica tomba em alça de acesso da Washington Luís

Compartilhar no facebook

Local do acidente - Crédito: Artesp

Uma carreta carregada com 38 toneladas de bebidas alcoólicas tombou na tarde de sexta-feira (13), em um dispositivo de acesso da rodovia SP-330 (Anhanguera), no trecho administrado pela concessionária Autoban, em Cordeirópolis.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária, o veículo seguia no sentido norte e tombou ao sair da alça de acesso para entrar na rodovia Washington Luís (SP-310). Com o tombamento, a carga ficou espalhada no canteiro central. O motorista sofreu ferimentos leves e recusou remoção hospitalar.

Equipes da Autoban, Polícia Militar Rodoviária e Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência.

