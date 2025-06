Carreta carregada com bagaço de cana se desprende e atinge veículo na SP-310

Carreta envolvida no acidente - Crédito: BH News

Um acidente envolvendo uma carreta carregada com bagaço de cana causou a interdição total da pista norte da Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 287+500, na manhã desta quarta-feira (11). O caso ocorreu no sentido interior da via.

Segundo informações, o caminhão realizava o acesso à rodovia quando a carreta se desprendeu e colidiu com um Fiat Doblô que trafegava pela pista. Apesar do forte impacto, o motorista da Doblô não se feriu.

Por conta do acidente, o tráfego precisou ser desviado pelo acostamento. Equipes da concessionária responsável e da Polícia Rodoviária foram acionadas e estão no local orientando os motoristas e coordenando a remoção da carga e dos veículos envolvidos.

As causas do desprendimento ainda serão apuradas. O trânsito segue lento no trecho.

