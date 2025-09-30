Carreta carregada com laranja pega fogo na SP-225

Crédito: CCI Artesp

Um incêndio em uma carreta carregada com 32 toneladas de suco de laranja mobilizou equipes da concessionária Eixo SP, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar Rodoviária na noite desta segunda-feira (29), em Brotas (SP). A ocorrência foi registrada no km 147+647 da Rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano (SP-225).

De acordo com informações da concessionária, o motorista percebeu fumaça saindo das rodas do compartimento de carga quando passava pelo km 148. Ele seguiu por alguns metros até parar no acostamento, onde conseguiu desacoplar o cavalo mecânico da carreta. Pouco depois, as chamas se espalharam.

O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio por volta das 21h26, evitando que o fogo atingisse toda a carga. O motorista não sofreu ferimentos.

