CarnaPorto 2025 começa nesta quinta-feira

O CarnaPorto 2025 está chegando. Ele começa na noite desta quinta-feira e promete ser um dos maiores e mais animados carnavais da região. O carnaval de Porto Ferreira é bastante original e singular. A festa é comandada pelos blocos, principalmente do Boi, numa mistura de Boi Bumbá do Nordeste Brasileiro com a Fiesta de Pamplona, onde um boi feito com uma armação de bambu coberto por um pano e com dois homens debaixo dele, sai correndo atrás dos foliões pelas ruas de Porto Ferreira.

Durante seis dias de festa, o Espaço CarnaPorto, localizado na Feira Livre do Parque Temático Dorival Braga, será o palco de uma programação repleta de blocos tradicionais, matinês para a criançada, baterias vibrantes e bandas ao vivo para garantir a diversão de todos os foliões.

Além da programação oficial, o evento contará com praça de alimentação, segurança reforçada e um ambiente familiar e acolhedor para todas as idades. Confira a programação completa e prepare-se para a folia!

QUINTA-FEIRA - 27 DE FEVEREIRO

20h - Bloco da Zebra, animando a primeira noite de festa

21h30 - Bloco do Burro, com sua energia contagiante

23h às 00h - Apresentação especial da Bateria Oficial do CarnaPorto

SEXTA-FEIRA - 28 DE FEVEREIRO

20h - Bloco da Zebra, trazendo alegria e muita animação

21h30 - Bloco do Burro, garantindo o agito da noite

22h às 01h - Bateria e o tradicional Carnaval da Saudade, relembrando os antigos carnavais

SÁBADO - 01 DE FEVEREIRO

13h às 16h - Matinê para crianças e famílias

19h48 - Bloco do Touro e Bloco Soberano, abrindo a noite de folia

20h36 - Bloco do Boi Trovão Azul, com muito ritmo e alegria

21h24 - Bloco do Boi Meninos do Morro, um dos mais esperados

22h12 - Bloco do Boi Inimigo Meu, fechando com chave de ouro

22h às 01h - Show da Bateria e apresentação especial de Banda ao vivo

DOMINGO - 02 DE FEVEREIRO

13h às 16h - Matinê para todas as idades

19h - Bloco Soberano, abrindo a noite de festa

19h48 - Bloco do Boi Trovão Azul, trazendo animação para os foliões

20h36 - Bloco do Boi Meninos do Morro, com performances inesquecíveis

21h24 - Bloco do Boi Infanto Juvenil, incentivando a nova geração

22h12 - Bloco do Boizão, encerrando a noite com muito samba

22h às 01h - Apresentação da Bateria do CarnaPorto



SEGUNDA-FEIRA - 03 DE FEVEREIRO

19h - Bloco do Boi Inimigo Meu, mantendo o ritmo da festa

20h20 - Bloco do Boi Infanto Juvenil, com toda sua energia

21h40 - Bloco do Boizão, garantindo uma noite memorável

22h às 01h - Show da Bateria Oficial do evento



TERÇA-FEIRA - 04 DE FEVEREIRO

13h às 16h - Matinê para crianças e famílias

17h - CCI, dando início às atividades da última noite

17h40 - Bloco da Zumba, garantindo muito ritmo e dança

18h20 - Bloco Soberano, trazendo a tradição

19h - Bloco do Boi Trovão Azul, com sua batucada envolvente

19h40 - Bloco do Boi Meninos do Morro, animando os foliões

20h20 - Bloco do Boi Inimigo Meu, com muita alegria

21h00 - Bloco do Burro, fechando com chave de ouro

21h40 - Bloco do Boi Infanto Juvenil, celebrando os futuros carnavais

22h20 - Bloco do Boizão, encerrando a programação de blocos

22h às 01h - Apresentação da Bateria e Banda ao vivo

