CARNABROA promete muita folia na represa do Broa em Itirapina

Represa do Broa em Itirapina - Crédito: arquivo pessoal

Itirapina se prepara para receber mais uma edição do tradicional CARNABROA, um dos eventos mais aguardados do calendário carnavalesco da região. No dia 2 de março, a partir das 18h, a folia tomará conta das ruas, trazendo muita música, cor e animação para moradores e visitantes.

O evento acontecerá na Rua 11 com a 13, no Broa, e contará com uma programação recheada de atrações. Entre os destaques estão o desfile da escola de samba, o desfile de fantasias, onde os foliões poderão soltar a criatividade e caprichar no visual, e o desfile de blocos, que já está com inscrições abertas na sede da APIB.

A organização convida toda a comunidade a participar e prestigiar essa grande celebração. "O CARNABROA é um momento de união e alegria, onde todos podem se divertir e vivenciar o verdadeiro espírito carnavalesco", destacou a comissão organizadora.

O evento é realizado pela APIB e conta com o apoio da Prefeitura de Itirapina, da Serra do Itaqueri e da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente. A expectativa é de que a festa reúna um grande público, consolidando-se como uma das principais festividades do município.

