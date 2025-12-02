Caravana de Natal da Coca-Cola passa por Ibaté no dia 12 de dezembro

Caravana Coca-Cola - Crédito: arquivo

A magia natalina vai tomar conta de Ibaté na sexta-feira, dia 12 de dezembro, com a chegada da tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola. O desfile iluminado, que encanta crianças e adultos por onde passa, está previsto para começar às 20h30.

O trajeto terá início na Rua Santa Iria, no bairro Jardim Encanto do Planalto, e seguirá por importantes vias da cidade. Entre os pontos que receberão a passagem dos caminhões temáticos estão a Avenida São João, a Conselheiro Moreira de Barros e a Visconde de Pelotas, oferecendo aos moradores diversas oportunidades para acompanhar o espetáculo.

Com cenários iluminados, músicas natalinas e a presença do Papai Noel, a Caravana promete transformar a noite em um momento especial de celebração e espírito natalino para toda a comunidade ibateense.

A Prefeitura recomenda que os moradores acompanhem a programação nas calçadas e evitem bloquear vias, garantindo segurança e mobilidade durante todo o percurso.

Leia Também