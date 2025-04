Cão é morto ao tentar proteger tutor de ataque de usuário de drogas

Compartilhar no facebook

Cão Lucky - Crédito: arquivo pessoal

Na noite de sexta-feira (18), uma família da Vila Santo Antônio, em Franca, viveu momentos de terror após ser atacada por um homem aparentemente sob efeito de drogas.

Um eletricista de 55 anos e sua esposa, uma auxiliar de cozinha de 61, chegavam em casa quando foram surpreendidos pelo agressor, que atravessou na frente do carro e iniciou uma discussão. Em seguida, quebrou uma garrafa e tentou ferir o motorista com os cacos. Ao ser empurrado, ele sacou uma faca e avançou novamente.

No momento do tumulto, a esposa abriu o portão de casa e o cão da família, Lucky — um vira-lata misto de pitbull e fox paulistinha — correu para defender o tutor. O agressor esfaqueou o animal de forma brutal, causando ferimentos graves. Lucky foi levado ao veterinário, mas não resistiu.

O tutor saiu ileso. O agressor fugiu, mas foi localizado pela polícia ainda com a faca usada no crime. Ele tem passagens anteriores pela polícia e chegou a ser preso, mas foi solto no dia seguinte por meio de um alvará.

Com informações do GCN.net

