Caminhonete que caiu na represa do Broa é retirada

Crédito: Colaborador/SCA

Uma caminhonete que havia caído na represa do Broa na noite da última segunda-feira (12) foi retirada na tarde desta quarta-feira (14) com o auxílio de um guincho que foi contratado pelo proprietário.

No dia da queda o Corpo de Bombeiros de São Carlos recebeu um chamado informando que havia um homem e uma criança no interior do veículo que submergiu nas águas da represa. Mergulhadores chegaram a quebrar o vidro da caminhonete, porém não havia ninguém no interior.

