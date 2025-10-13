(16) 99963-6036
segunda, 13 de outubro de 2025
Veja vídeo

Caminhonete é arrastada por trem em Itirapina

13 Out 2025 - 10h26Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Caminhonete é arrastada por trem em Itirapina - Crédito: redes sociais Crédito: redes sociais

Na manhã desta segunda-feira (13), por volta das 8h30, um trem colidiu com um carro na Rua 4, na região central de Itirapina. O acidente mobilizou equipes da Polícia Militar, Defesa Civil e do SAMU, deixando o trânsito completamente interrompido no local.

Vídeo @railcambr
 

De acordo com informações preliminares, o veículo tentava cruzar a passagem de nível quando foi atingido pela composição ferroviária. O impacto foi forte e o carro ficou parcialmente destruído.

Segundo informações, na picape estava um casal. O motorista ficou preso nas ferragens e foi retirado por equipes de socorro. O estado de saúde dele não foi divulgado.

O local foi isolado para o trabalho de remoção do veículo e para a inspeção da via férrea, que deve avaliar possíveis danos na estrutura dos trilhos.

O trânsito segue bloqueado no trecho da Rua 4 até a retirada total do carro e a conclusão da vistoria. 

Leia Também

Procissão dos Barcos no Broa celebra fé, cultura e turismo em Itirapina
Região10h17 - 13 Out 2025

Procissão dos Barcos no Broa celebra fé, cultura e turismo em Itirapina

Morador de Dourado divide prêmio de R$ 1 milhão no Hiper Saúde
Região08h22 - 13 Out 2025

Morador de Dourado divide prêmio de R$ 1 milhão no Hiper Saúde

Casal é baleado após discussão por barulho de escapamento em Porto Ferreira
Região10h14 - 12 Out 2025

Casal é baleado após discussão por barulho de escapamento em Porto Ferreira

Polícia Militar Ambiental prende dupla com espingardas calibre 12 na zona rural de Descalvado
Região06h50 - 12 Out 2025

Polícia Militar Ambiental prende dupla com espingardas calibre 12 na zona rural de Descalvado

Motorista de 28 anos morre após capotamento na Rodovia Washington Luís
Rio Claro 06h41 - 12 Out 2025

Motorista de 28 anos morre após capotamento na Rodovia Washington Luís

Últimas Notícias