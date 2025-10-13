Caminhonete é arrastada por trem em Itirapina

Crédito: redes sociais

Na manhã desta segunda-feira (13), por volta das 8h30, um trem colidiu com um carro na Rua 4, na região central de Itirapina. O acidente mobilizou equipes da Polícia Militar, Defesa Civil e do SAMU, deixando o trânsito completamente interrompido no local.

Vídeo @railcambr



De acordo com informações preliminares, o veículo tentava cruzar a passagem de nível quando foi atingido pela composição ferroviária. O impacto foi forte e o carro ficou parcialmente destruído.

Segundo informações, na picape estava um casal. O motorista ficou preso nas ferragens e foi retirado por equipes de socorro. O estado de saúde dele não foi divulgado.

O local foi isolado para o trabalho de remoção do veículo e para a inspeção da via férrea, que deve avaliar possíveis danos na estrutura dos trilhos.

O trânsito segue bloqueado no trecho da Rua 4 até a retirada total do carro e a conclusão da vistoria.

