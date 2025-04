Caminhoneiro perde a vida em acidente na SP-330

Caminhão envolvido no acidente - Crédito: Rápido no Ar

Um grave acidente registrado na madrugada desta sexta-feira (11) causou a morte do condutor de um caminhão e gerou congestionamento na Rodovia Anhanguera (SP-330), no trecho do município de Limeira.

O acidente ocorreu por volta das 5h20, no km 148, e envolveu o tombamento de um caminhão carregado com areia. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMR) e da concessionária Autoban, o veículo trafegava pela faixa da esquerda quando, por razões ainda a serem esclarecidas, o motorista perdeu o controle da direção e tombou no canteiro central da rodovia.

Equipes do socorro foram ao local, contudo, o motorista do caminhão faleceu antes da chegada dos socorristas. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.

