Caminhoneiro morre prensado na cabine após caminhão tombar na SP-310

Crédito: Divulgação

Um Mercedes-Benz, pertencente a uma transportadora de São José do Rio Preto e carregado com 12 toneladas, se envolveu em um acidente no km 306 (mais 200) da rodovia Washington Luís (SP-310) na madrugada desta quarta-feira, 26.

Por motivos ignorados, o caminhão tombou e a carga se movimentou para frente e pressionando a cabine, matando o caminheiro na hora.

O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Araraquara e a Polícia Rodoviária registrou o acidente. A identidade da vítima não foi revelada.

