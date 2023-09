Caminhoneiro morre em acidente na rodovia SP-330

Um caminhoneiro de 34 anos, identificado como Anderson da Silva, morreu na madrugada desta sexta-feira (1), após acidente envolvendo dois caminhões na rodovia Anhanguera, em São Simão-SP.

O acidente ocorreu por volta das 2h30, no km 277 da rodovia, em um trecho de descida. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a vítima dirigia um caminhão carregado com batatas e bateu na traseira de uma carreta que transportava cana-de-açúcar.

O impacto da colisão foi tão forte que Anderson da Silva morreu na hora. O condutor da carreta não ficou ferido.

O local do acidente foi interditado para o trabalho da perícia. As causas do acidente ainda serão apuradas.

A Polícia Civil investiga o caso.