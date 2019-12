Caminhoneiro morre após ser atropelado na SP-330

Crédito: Revista Daquele Modelo

Um caminhoneiro morreu atropelado na madrugada desta segunda-feira (30), na rodovia Anhanguera (SP-330), em Santa Rita do Passado Quatro.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, Jair Silva Lima parou no acostamento para fazer uma verificação no veículo, quando foi atingido por outro caminhão que seguia no sentido Ribeirão Preto.

Jair chegou a ser atendido pela equipe de resgate da Arteris ViaPaulista, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em São Carlos.

