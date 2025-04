Caminhoneiro fica preso nas ferragens após colisão na Washington Luís

Compartilhar no facebook

Veículo ficou destruído - Crédito: Flavio Fernandes

Uma batida entre dois caminhões deixou um caminhoneiro ferido na noite desta quinta-feira, 17, na Rodovia Washington Luís, a SP-310, em Araraquara. O acidente aconteceu no quilômetro 278, perto do Posto Pau Seco, no sentido interior–capital.

Segundo informações, o motorista de um dos caminhões, de 60 anos, reduziu a velocidade para parar no acostamento e ligou o pisca-alerta. Logo em seguida, ele foi atingido na traseira por outro caminhão. Apesar do susto, ele não se feriu.

Já o condutor do segundo veículo, um homem de 43 anos, ficou preso nas ferragens. Ele foi resgatado com segurança pelo Corpo de Bombeiros, com ferimentos nas pernas, e levado para a Santa Casa.

A Polícia Rodoviária interditou uma das faixas da pista por causa do vazamento de uma substância, e o trânsito precisou ser desviado para uma via paralela. O congestionamento chegou até a altura do pedágio.

Equipes da concessionária que administra a rodovia deram apoio à ocorrência. O local foi preservado para a perícia, e a Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.

