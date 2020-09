Caminhões colidem na rodovia Washington Luís e motorista sofre ferimentos graves

Crédito: Grupo Rio Claro

Um acidente de grandes proporções ocorrido no quilômetro 184 da rodovia Washington Luís (SP-310), deixou uma pessoa gravemente ferida.

Informações dão conta que a colisão traseira entre dois caminhões por volta das 3h desta quarta-feira, 30, ocorreu antes de um pedágio no sentido interior/capital, em Rio Claro.

O motorista de um dos veículos envolvidos, por motivos ignorados, colidiu da traseira de outro caminhão e com o impacto, pegou fogo.

O Corpo de Bombeiros, unidade resgate da concessionária que administra a rodovia, bem como uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu foram ao local e constataram que um motorista sofreu fratura exposta no fêmur e no tórax e em estado grave, foi socorrido para Pronto Socorro de Rio Claro. (com Grupo Rio ClaroSP)

