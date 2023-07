Caminhão tomba e mata motorista em cidade da região

Crédito: Divulgação

Um trágico acidente matou um caminhoneiro na manhã desta terça-feira, 18, na vicinal Antônio Gulla Filho em Gavião Peixoto próximo a ponte do Tambaú.

O veículo, carregado com cimento, tombou e informações dão conta que motoristas que passavam pela vicinal que liga Gavião Peixoto a Boa Esperança do Sul, avistaram o caminhão tombado no km 3 e o motorista estava sozinho preso entre as ferragens. O Corpo de Bombeiros resgatou a vítima das ferragens e constataram a sua morte. O corpo do motorista foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Araraquara.

