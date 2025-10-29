(16) 99963-6036
quarta, 29 de outubro de 2025
Corumbataí

Caminhão tomba e causa congestionamento na Washington Luís

29 Out 2025 - 08h49Por Da redação
Caminhão tomba e causa congestionamento na Washington Luís - Crédito: CCI Artesp

Um utilitário Iveco Daily tombou na tarde desta terça-feira (28) no km 188 da rodovia Washington Luís (SP-310), na altura de Corumbataí, e provocou um congestionamento de aproximadamente 3 quilômetros no sentido São Carlos. O acidente foi registrado por volta das 16h00.

Segundo informações da Artesp o condutor seguia pela faixa da esquerda, quando perdeu o controle da direção sob garoa, resultando no tombamento do veículo, que transportava utensílios de cozinha. 

A Polícia Militar Rodoviária e equipes da concessionária realizaram o destombamento e remoção do veículo para a base operacional. Às 16h30, as faixas foram totalmente liberadas, porém o acostamento permaneceu interditado temporariamente.

 

