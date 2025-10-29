Caminhão tomba e causa congestionamento na Washington Luís

Crédito: CCI Artesp

Um utilitário Iveco Daily tombou na tarde desta terça-feira (28) no km 188 da rodovia Washington Luís (SP-310), na altura de Corumbataí, e provocou um congestionamento de aproximadamente 3 quilômetros no sentido São Carlos. O acidente foi registrado por volta das 16h00.

Segundo informações da Artesp o condutor seguia pela faixa da esquerda, quando perdeu o controle da direção sob garoa, resultando no tombamento do veículo, que transportava utensílios de cozinha.

A Polícia Militar Rodoviária e equipes da concessionária realizaram o destombamento e remoção do veículo para a base operacional. Às 16h30, as faixas foram totalmente liberadas, porém o acostamento permaneceu interditado temporariamente.

