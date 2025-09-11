Caminhão tomba após engavetamento envolvendo picape do Corpo de Bombeiros na SP-255

Crédito: CCI Artesp

Um acidente envolvendo três veículos deixou três vítimas e causou interdição parcial na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255), em Araraquara, na noite desta quarta-feira (10).

De acordo com a concessionária ViaPaulista, a ocorrência foi registrada por volta das 19h20, no km 83 da pista Sul, em um dispositivo de retorno. O motorista de um bitrem Volvo perdeu o controle da direção e bateu contra outro bitrem Scania. Na sequência, o Scania atingiu a traseira de uma VW Saveiro do Corpo de Bombeiros. O Volvo acabou tombando sobre o canteiro central.

O acidente resultou em três vítimas: uma ilesa, uma com ferimentos leves e outra em estado moderado. Elas foram atendidas por equipes da concessionária, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária e Polícia Técnica.

Com o tombamento do Volvo, que transportava cerca de 24 toneladas de açúcar, houve necessidade de transbordo da carga durante a madrugada desta quinta-feira (11). O serviço foi concluído pouco depois das 2h.

A alça de acesso da rodovia ficou parcialmente interditada até as 23h50.

