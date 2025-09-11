(16) 99963-6036
quinta, 11 de setembro de 2025
Região

Caminhão tomba após engavetamento envolvendo picape do Corpo de Bombeiros na SP-255

11 Set 2025 - 06h43Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Caminhão tomba após engavetamento envolvendo picape do Corpo de Bombeiros na SP-255 - Crédito: CCI Artesp Crédito: CCI Artesp

Um acidente envolvendo três veículos deixou três vítimas e causou interdição parcial na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255), em Araraquara, na noite desta quarta-feira (10).

De acordo com a concessionária ViaPaulista, a ocorrência foi registrada por volta das 19h20, no km 83 da pista Sul, em um dispositivo de retorno. O motorista de um bitrem Volvo perdeu o controle da direção e bateu contra outro bitrem Scania. Na sequência, o Scania atingiu a traseira de uma VW Saveiro do Corpo de Bombeiros. O Volvo acabou tombando sobre o canteiro central.

O acidente resultou em três vítimas: uma ilesa, uma com ferimentos leves e outra em estado moderado. Elas foram atendidas por equipes da concessionária, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária e Polícia Técnica.

Com o tombamento do Volvo, que transportava cerca de 24 toneladas de açúcar, houve necessidade de transbordo da carga durante a madrugada desta quinta-feira (11). O serviço foi concluído pouco depois das 2h.

A alça de acesso da rodovia ficou parcialmente interditada até as 23h50.

Leia Também

Jovem de 32 anos morre após suspeita de overdose em Ibaté
Região08h35 - 11 Set 2025

Jovem de 32 anos morre após suspeita de overdose em Ibaté

Caminhão carregado com cana tomba e interdita rodovia
Região06h47 - 11 Set 2025

Caminhão carregado com cana tomba e interdita rodovia

70ª Festa do Peão de Barretos movimentou R$ 545 milhões e recebeu 990 mil visitas
Região20h08 - 10 Set 2025

70ª Festa do Peão de Barretos movimentou R$ 545 milhões e recebeu 990 mil visitas

Motociclista fica ferida após acidente no Jardim Mariana, em Ibaté
Região19h49 - 10 Set 2025

Motociclista fica ferida após acidente no Jardim Mariana, em Ibaté

Horta Municipal de ibaté é fechada temporariamente devido à superlotação de cães abandonados
Região14h28 - 10 Set 2025

Horta Municipal de ibaté é fechada temporariamente devido à superlotação de cães abandonados

Últimas Notícias