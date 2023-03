Caminhão roubado é recuperado pela PMR na Washington Luís

Durante a revista nada de ílicito no veículo e nem com o condutor foram encontrados, mas os PMs verificaram que caminhão havia sido roubado em de uma obra estadual em São Paulo. Questionado, o motorista disse que receberia R$ 4 mil para levar o veículo até São José do Rio Preto.

O caso foi apresentado na delegacia, onde o delegado de plantão tomou ciência dos fatos e registrou um boletim de ocorrência.

A Polícia Militar Rodoviária recuperou nesta segunda-feira (13) um caminhão roubado. O veículo transitava em alta velocidade pela rodovia Washington Luís (SP-310), o que despertou a atenção dos policiais que realizaram a abordagem na altura do município de Taquaritinga.