Caminhão pega fogo após colisão na Washington Luís; motorista morreu

Crédito: reprodução/Araraquara Agora

Mais um trágico acidente foi registrado nesta terça-feira (17), na rodovia Washington Luís (SP-310). Um caminhoneiro morreu após colidir na traseira de outro caminhão na altura do município de Taquaritinga.

Segundo informações da Polícia Rodoviária, o caminhão carregado com produtos de limpeza bateu contra a traseira do caminhão canavieiro e pegou fogo em seguida. Equipes de resgate da concessionária foram até o local, contudo, a vítima morreu presa entre as ferragens. A identidade do caminhoneiro não foi revelada.

O local foi isolado pela Polícia Militar Rodoviária que precisou interditar parte da pista para o trabalho da perícia e remoção dos veículos, o que provocou congestionamento.

