Crédito: Colaborador SCA

Um incêndio destruiu um caminhão no final da noite desta segunda-feira (23), na rodovia SP-215, entre São Carlos e Ribeirão Bonito. As causas do sinistro ainda são desconhecidas.

Equipes da Defesa Civil de Ribeirão Bonito, com a ajuda de um caminhão-pipa de uma usina conseguiram debelar as chamas.

Ninguém se feriu.

