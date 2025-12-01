(16) 99963-6036
segunda, 01 de dezembro de 2025
Região

Caminhão é destruído pelo fogo na Washington Luís

01 Dez 2025 - 06h18Por Da redação
Caminhão é destruído pelo fogo na Washington Luís - Crédito: CCI Artesp Crédito: CCI Artesp

Uma ocorrência de incêndio em veículo mobilizou equipes de resgate e resultou em interdições na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Santa Adélia, na tarde deste domingo (30). 

Segundo informações da concessionária, o caminhão trafegava normalmente quando apresentou uma pane mecânica. O motorista parou no acostamento e, logo em seguida, o veículo começou a pegar fogo. Equipes da concessionária e Corpo de Bombeiros estiveram no local, contudo o caminhão ficou destruído. Não houve feridos.

