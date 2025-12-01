Caminhão é destruído pelo fogo na Washington Luís

Crédito: CCI Artesp

Uma ocorrência de incêndio em veículo mobilizou equipes de resgate e resultou em interdições na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Santa Adélia, na tarde deste domingo (30).

Segundo informações da concessionária, o caminhão trafegava normalmente quando apresentou uma pane mecânica. O motorista parou no acostamento e, logo em seguida, o veículo começou a pegar fogo. Equipes da concessionária e Corpo de Bombeiros estiveram no local, contudo o caminhão ficou destruído. Não houve feridos.

